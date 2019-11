ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ - നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ 5.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന് പുറമെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല. യു.പി തലസ്ഥാനമായ ലഖ്‌നൗവില്‍ ജനങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി. ചണ്ഡീഗഢ്, നോയ്ഡ, ഗുരുഗ്രാം, ഗാസിയാബാദ്, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യ - നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ വനപ്രദേശത്താണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. 2015 ല്‍ നേപ്പാളില്‍ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂചലനത്തില്‍ 9000ത്തോളം പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു.

