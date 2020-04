ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിയ ഭൂചലനം. കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 3.5 രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഐ.എം.ഡി. അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.45 ഓടെയാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ആര്‍ക്കും പരിക്കേല്‍ക്കുകയോ വസ്തുവകകള്‍ക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

Epicentre of the earthquake in East Delhi, 3.5 on richter scale: IMD https://t.co/uTfshQkYh3

അതേസമയം, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയും ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു- എന്നായിരുന്നു കെജ്‌രിവാളിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Tremors felt in Delhi. Hope everyone is safe. I pray for the safety of each one of you.