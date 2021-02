ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കര്‍ഷക സമരത്തെ പിന്തുണച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതിസപ്രവര്‍ത്തക ഗ്രേറ്റ ത്യൂന്‍ബെ പങ്കുവെച്ച ടൂള്‍കിറ്റ് വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കര്‍.

ടൂള്‍കിറ്റിലൂടെ നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെ പുറത്തുവരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം. തങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെന്നും ജയശങ്കര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം കര്‍ഷക സമരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന മൂന്നൂറോളം അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇതിനോടകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് പറയുന്നത്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഖാലിസ്ഥാന്‍ വാദികളായ ചിലര്‍ ടൂള്‍കിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ ഡിജിറ്റല്‍ സമരം നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായും അതിന്റെ രേഖകള്‍ കണ്ടെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തിരിച്ചറിഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് സൈബര്‍ സെല്ലിന് കൈമാറിയെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് സ്‌പെഷ്യല്‍ കമ്മീഷണര്‍ പ്രവീര്‍ രഞ്ജന്‍ പറഞ്ഞു.

