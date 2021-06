കൊല്‍ക്കത്ത: ബിജെപിയുടെ കുടുംബവാഴ്ച ആരോപണങ്ങളോട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് തൃണമൂല്‍ എംപിയും പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയുടെ അനന്തരവനുമായ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജി. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ചും തൃണമൂലിനെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ബിജെപി ശ്രമം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച അഭിഷേക് അതിനുളള മറുപടി ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

'നിങ്ങള്‍ കുടുംബവാഴ്ചയ്‌ക്കെതിരേ പ്രചാരണം നടത്തി. ജനങ്ങള്‍ അതിനുളള ഉത്തരം തന്നു. ഞാന്‍ ബിജെപിയോട് പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.. ചിലപ്പോള്‍ കുടുംബവാഴ്ചയാണ് അരോചകമായതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്.മമതാ ബാനര്‍ജിയും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുളള യുദ്ധത്തിന് ബംഗാള്‍ ഉത്തരം നല്‍കി. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അത് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. അവര്‍ ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിച്ചു, മസില്‍ പവര്‍, എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സി.ബി.ഐ. മുതലായവ..തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ വരെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ ഈ വെല്ലുവിളികളോടെല്ലാമാണ് പോരാടിയത്. തൃണമൂല്‍ 213 സീറ്റുകളില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. മമത ബാനര്‍ജിക്ക് പകരം മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ജനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.' അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയ ഉജ്വല വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനന്തരവനായ അഭിഷേകിനെ മമത തന്റെ പിന്‍ഗാമിയാക്കുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും കുടുംബവാഴ്ച ആരോപണം മമതയ്ക്ക് നേരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുളള മറുപടിയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായതിന് ശേഷം അഭിഷേക് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദിപ് ധന്‍ഖറിനെയും അഭിഷേക് വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് മമത അധികാരമേറ്റ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുളളില്‍ മമതയ്‌ക്കെതിരേ ഗവര്‍ണര്‍ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതായി അഭിഷേക് ആരോപിച്ചു. ഒരു ഗവര്‍ണര്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെയും ബിജെപിയെയും ഒരിക്കലും വേര്‍തിരിച്ച് കാണരുതെന്നും അഭിഷേക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

