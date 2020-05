ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ നല്‍കേണ്ട തിയതി നീട്ടി.

ജൂലൈ 31-നുസമര്‍പ്പിക്കേണ്ട റിട്ടേണ്‍ നവംബര്‍ 30നകം നല്‍കിയാല്‍മതി. ഇതോടൊപ്പം ടിഡിഎസ്, ടിസിഎസ് നിരക്കുകളും 25 ശതമാനം കുറച്ചു.

ശമ്പളേതര വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരാര്‍തുക, വാടക, പലിശ, ലാഭവിഹിതം, കമ്മീഷന്‍ ബ്രോക്കറേജ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണിത് ബാധകമാകുക. ഇതിലൂടെ 50,000 കോടിയുടെ പണലഭ്യത അധികമായുണ്ടാകും. പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ മെയ് 14മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31വരെയാണ് ബാധകം.

ടാക്സ് ഓഡിറ്റിനുള്ള അവസാനതിയതി ഒരുമാസം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 30ല്‍നിന്ന് ഒക്ടോബര്‍ 31ആയാണ് നീട്ടിയത്.

