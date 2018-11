ന്യൂഡല്‍ഹി: മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് അങ്കിവ് ബൈസോയയുടെ അഡ്മിഷന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല റദ്ദാക്കി. ആരോപണങ്ങളേത്തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ എബിപിവി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ്‌ ബൈസോയയെ ബുദ്ധമത പഠനവിഭാഗത്തില്‍നിന്നും പുറത്താക്കിയത്.

ബൈസോയ സമര്‍പ്പിച്ച ബിരുദ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് തിരുവള്ളുവര്‍ സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയുടെ നടപടി. നവംബര്‍ 14ന് ബൈസോയയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്‌ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനയായ എബിവിപിയില്‍നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം അഡ്മിഷന്‍ റദ്ദായ സാഹചര്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി യൂണിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബൈസോയ സ്വാഭാവികമായും പുറത്താകും. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധമത പഠനവിഭാഗം മേധാവി തങ്ങള്‍ക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹി അഡീഷണല്‍ ഡിസിപി ഹരീന്ദര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു.

