ന്യൂഡല്‍ഹി: മദ്യലഹരിയില്‍ സീറ്റ് ടോയിലറ്റാക്കി എയര്‍ ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാരന്‍. എയര്‍ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. ഇതേ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം തേടി.

ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് യുഎസ്സില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക്‌ വരുകയായിരുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 102 വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. മദ്യലഹരിയിലായ യാത്രക്കാരന്‍ അടുത്ത സീറ്റിന്‌ സമീപമെത്തി സീറ്റിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുകയായിരുന്നു.

@sureshpprabhu @SushmaSwaraj @airindiain 30thAug AI102 JFK to Delhi, seat36D. My mother traveling alone had to face extreme shock and trauma when a drunk passenger post dinner service fumbled across to her seat removed his pants and urinated on her seat! Please lookinto urgently