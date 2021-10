മുംബൈ: ബോളിവുഡിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ലഹരി വേട്ട ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന ആരോപണവുമായി മഹാരാഷ്ട്രാ മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്. ബോളിവുഡിന്റെ കേന്ദ്രം മുംബൈയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും നവാബ് മാലിക് ആരോപിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ ഫിലിം സിറ്റി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സിനിമാ താരങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രിയുടെ ആരോപണം.

'ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകന്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആഢംബര കപ്പലിലെ ലഹരി മരുന്ന് കേസില്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുംതന്നെയില്ല. ഇത് ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്. ബോളിവുഡിന്റെ കേന്ദ്രം മുംബൈയില്‍ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഗൂഢാലോചന ബോളിവുഡിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്' - നവാബ് മാലിക് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പേടികാരണം എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സമീർ വാങ്കടെ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സമീർ വാങ്കടെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കേസിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സമീർ വാങ്കടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ അന്വേഷണത്തിൽ ഭയക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

Content Highlights: Drugs case a conspiracy by BJP to move Bollywood out of Mumbai - Nawab Malik