ശ്രീനഗർ: അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തിയിലെ കനചക് മേഖലയില്‍ പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ട ഡ്രോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍നിന്ന് വന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഡ്രോണ്‍ ചൈന, തായ്‌വാന്‍ നിര്‍മിത ഭാഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍മിച്ചതാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജിപിഎസ് അടക്കമുള്ള സാങ്കേതികതകള്‍ ഉള്ള ഹെക്‌സാകോപ്റ്റര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന ഡ്രോണ്‍ ആണ് വെടിവെച്ചിട്ടതെന്ന് ജമ്മു സോണ്‍ എഡിജിപി പറഞ്ഞു. കത്വയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കണ്ടെത്തിയ ഡ്രോണിന്റെ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നതാണ് ഇതും. ഡ്രോണിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ചൈനയിലും ചിലത് തായ്‌വാനിലും നിര്‍മിച്ചവയാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിര്‍ത്തി കടന്ന് ഏഴ്-എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലേക്ക് ഡ്രോണ്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും ഡ്രോണില്‍ അടക്കംചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലോ അതിന് മുന്നോടിയായോ രാജ്യത്ത് ഭീകരാക്രമണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലടക്കം കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞ ദിവസമായ ഓഗസ്റ്റ് 5-ന് ഭീകരാക്രമണ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

