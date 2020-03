ന്യൂഡല്‍ഹി: മദ്യപിക്കുന്നത് കോവിഡ്-19 വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ സഹായിക്കില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. മദ്യം കഴിക്കുന്നത് വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന തരത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശദീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല ആല്‍കഹോള്‍, ക്ലോറിന്‍ എന്നിവ ദേഹത്ത് സ്‌പ്രേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ കയറിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തെയും കണ്ണ്, വായ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തെ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് ആല്‍കഹോളും ക്ലോറിനും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. പക്ഷെ അവ വിദഗ്ധരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.

ആല്‍കഹോള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അണുനാശിനികള്‍ കൈകളില്‍ പുരട്ടുക, സോപ്പ്, വെള്ളം ഇവയുപയോഗിച്ച കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുക എന്നിവയാണ് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു.

ചുടുവെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുതകില്ല. ചൈനയില്‍ നിന്നോ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നോ വരുന്ന സാധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രോഗം വരില്ലെന്നും നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

