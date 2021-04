ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചികിത്സാസൗകര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ദ ഡിഫന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍(സിആര്‍ഡിഒ)ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ്-19 ചികിത്സാകേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കി. അവശ്യഉപകരണങ്ങളും മറ്റും സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ഓക്‌സിജന്‍ കിടക്കകള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, പരിശോധനാസൗകര്യം, എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ് എന്നിവ ചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്. സൗജന്യമായാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

#WATCH | Facility set up by DRDO in Delhi — to have all oxygen beds, large number of ventilators, zero charges, basic testing facilities, air-conditioning as per WHO standards and if there is Neuro or cardiac case, then the patient will be referred to AIIMS. #COVID19 pic.twitter.com/eOkXqqVMv3