ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡിനെതിരെ ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. വികസിപ്പിച്ച 2-ഡിജി മരുന്നിന്റെ വാണിജ്യ വിപണനം തുടങ്ങി. കോവിഡ് മുക്തി വേഗത്തിലാക്കാന്‍ ഈ മരുന്നിന് കഴിയുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീമായി വികസിപ്പിച്ച മരുന്ന് കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ നാഴികക്കല്ലാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എന്താണ് 2 -ഡിജി?

2 ഡിഓക്‌സി-ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് 2 ഡിജി. കേന്ദ്രപ്രതിരോധ ഗവേഷണ-വികസന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്റ് എലീഡ് സയന്‍സസ് (INMAS) ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലാബുമായി സഹകരിച്ചാണ് മരുന്ന് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊടിരൂപത്തിലുള്ള മരുന്ന് വെള്ളത്തില്‍ അലിയിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടത്.

2-ഡിജി മരുന്ന് കോവിഡ് രോഗികളില്‍ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു?

2020 ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് 2-ഡിജി മരുന്നിന്റെ വികസനവും പരീക്ഷണവും ആരംഭിച്ചത്. 30 ആശുപത്രികളിലെ രോഗികളിലാണ് മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചത്. 2- ഡിജി കോവിഡ് പരത്തുന്ന സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസിനെതിരെ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈറസിന്റെ വളര്‍ച്ചയെ തടഞ്ഞ് രോഗമുക്തി വേഗത്തില്‍ സാധ്യമാക്കുമെന്നും രോഗികള്‍ കൃത്രിമ ഓക്‌സിജനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പകുതിയോളം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

കോവിഡ് ഗുരുതരമായ രോഗികളിലും ഇടത്തരം രോഗികളിലും 2- ഡിജി ഉപയോഗിക്കാം. വൈറസ് ബാധിച്ച കോശങ്ങളില്‍ മാത്രമേ 2- ഡിജി പ്രവര്‍ത്തിക്കുയുള്ളൂ. കോവിഡ് ബാധിച്ച കോശങ്ങള്‍ മരുന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ അവ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായി നശിച്ചുപോവുന്നു. അങ്ങനെ രോഗബാധ കുറയുന്നു.

കോവിഡ് രോഗിക്ക് 2 പാക്കറ്റ് വീതം ദിവസവും നല്‍കുന്നതിലൂടെ കോവിഡ് രോഗികളില്‍ 42% പേര്‍ക്കും മൂന്നാം ദിവസം ഓക്‌സിജന്‍ സഹായിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായെന്നാണ് ട്രയലിലെ കണ്ടെത്തല്‍. സാധാരണ കോവിഡ് ചികിത്സയില്‍ 30% ആളുകള്‍ക്കേ മൂന്നാം ദിവസം ഈ മാറ്റമുണ്ടാകൂ. 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഫലപ്രദമാണ്.

2- ഡിജി മരുന്നിന് വില 990 രൂപ

നിലവിലുള്ള ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളില്‍ 2- ഡിജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി മെയ് ഒന്നിനാണ് ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്റര്‍ നല്‍കിയത്. മെയ് 17-ന് 2- ഡിജി മരുന്നിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് കേന്ദ്രപ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധനും ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കി. 2- ഡിജി മരുന്നിന് ഒരു സാഷെയ്ക്ക് 990 രൂപയാണ് ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലാബ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്കും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും മരുന്ന് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

