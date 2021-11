ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സമാചാര്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.കെ. സിന്‍ഹക്ക് 2020-ലെ പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ മികവിനുള്ള ഡോ. മംഗളം സ്വാമിനാഥന്‍ ദേശീയ അവാര്‍ഡ്. 2021 ലെ പുരസ്‌കാരം പുധാരി ഡെയ്‌ലി അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്‍ ശ്രീറാം സി. ജോഷിക്കും ലഭിച്ചു. 2020ലെ സയന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിലെ മികവിനുള്ള പുരസ്‌കാരം മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റര്‍ വര്‍ഗീസ് തോമസിന് ലഭിച്ചു.

ഡോ. മംഗളം സ്വാമിനാഥന്‍ ഫൗണ്ടേഷന്‍ 2020, 2021 വര്‍ഷങ്ങളിലെ ജേര്‍ണലിസം, സയന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്, കല-സംസ്‌കാരം, ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം, സാമൂഹിക സേവനം എന്നിവയിലെ മികവിനാണ് ദേശീയ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും മൊമന്റോയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഓരോ അവാര്‍ഡും.

നവംബര്‍ 29ന് വൈകിട്ട് 4.30ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എന്‍ഡിഎംസി മെയിന്‍ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ സമ്മാനിക്കും.

