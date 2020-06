മുംബൈ: നഗരവാസികൾ ജോലിക്കല്ലാതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ടുകിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന കർശന നിർദേശവുമായി മുംബൈ പോലീസ്. മുംബൈയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടുന്നവർക്കും, ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും മാത്രമാണ് യാത്രയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ മിഷൻ ബിഗിൻ എഗെയ്ൻ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ നിരവധി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നഗരത്തിൽ കോവിഡ് 19 ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധിപേർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. അതുവഴി അവർ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുംബൈ പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ചന്തകൾ, സലൂൺ, ബാർബർഷോപ്പ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടുകിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഈ ചുറ്റളവിന് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യായാമത്തിനായി രണ്ടുകിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് പുറത്തുള്ള തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും കർശനനിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കണം. മതിയായ കാരണമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും. അടിയന്തരാവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അനുവദിക്കില്ല.

കോവിഡ് 19 നെ പൊരുതി തോൽപിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ്. വ്യക്തിസുരക്ഷയിലൂടെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നഗരവാസികൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഡൽഹി കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഏററവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ നഗരമാണ് മുംബൈ. ശനിയാഴ്ച 1460 പുതിയ കേസുകളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 73,747 പേർക്ക് മുംബൈയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,200 പേർ മരിച്ചു.

Content HighlightsDon't go beyond a radius of 2KM from home says Mumbai Police