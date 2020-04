ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ 4 ജി സേവനം അനുവദിക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ത്ത് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. കശ്മീരില്‍ ഇപ്പോഴും ഭീകരവാദികളുണ്ടെന്നും സമീപകാലത്ത് ഒരു ഭീകരവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍, സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ അഞ്ഞൂറിലധികം പേരാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായ ആഹ്വാനത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇതെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ അവഗണിച്ച് 4 ജി സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകള്‍ക്കായി 4 ജി സേവനം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കവേയാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

4 ജി ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ വഴി പഠനം നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ ജമ്മു കശ്മീരില്‍ എത്ര വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ടെന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത ആരാഞ്ഞു.

കോവിഡ് നേരിടുന്നതിന് മികച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഹര്‍ജിയില്‍ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മറുപടി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോടും, ജമ്മു കശ്മീര്‍ സര്‍ക്കാരിനോടും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹര്‍ജികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും.

