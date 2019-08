ചെന്നൈ: എം ഡി എം കെ നേതാവ് വൈകോയ്‌ക്കൊപ്പം ഇനി സെല്‍ഫിയോ ഫോട്ടോയോ എടുക്കണമെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് നൂറുരൂപ സംഭാവനയായി നല്‍കണം. എം ഡി എം കെ പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

വൈകോയ്‌ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയോ സെല്‍ഫിയോ എടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ കുറഞ്ഞത് നൂറുരൂപ സംഭാവന നല്‍കണമന്നാണ്‌ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ, വൈകോയെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനിമുതല്‍ അനുയായികള്‍ ഷാളുകള്‍ അണിയിക്കരുതെന്നും ഇതിനുപകരം പാര്‍ട്ടിക്ക് പണം സംഭാവന നല്‍കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

എം ഡി എം കെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായ വൈകോ, രാജ്യസഭാംഗം കൂടിയാണ്. എന്നാല്‍ ഫോട്ടോയ്ക്കും സെല്‍ഫിക്കും പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെയും ഷാളിനു പകരം പണം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തിനും പാര്‍ട്ടി കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അംഗങ്ങളോട് ആജീവാനന്ത അംഗങ്ങളായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

