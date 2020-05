അരിസോണ: കോവിഡ് -19 പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അരിസോണയിലെ മാസ്‌ക് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍. സുക്ഷയ്ക്കായി കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ട്രംപ് മാസ്‌ക് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.

ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ മാസ്‌ക് ധരിച്ചപ്പോള്‍ ട്രംപും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഇത് ഒഴിവാക്കി. ഇതില്‍ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പലരും കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് ട്രംപിനെതിരേ ഉയര്‍ത്തിയത്. ഒരു മാസ്‌ക് നിര്‍മാണ കമ്പനി സന്ദര്‍ശിച്ച ട്രംപ് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ചോദിച്ചത്.

കോവിഡ് -19 വലിയ ആളുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്‌ക് ഫാക്ടറിയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ മാത്രം മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റൊരാള്‍ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള എന്‍ 95 ഫെയ്‌സ് മാസ്‌കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ട്രംപ് സന്ദര്‍ശിച്ച ഹണിവെല്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫാക്ടറി. യുഎസിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി ഇവരാണ് മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

