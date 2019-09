ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ കപില്‍ സിബല്‍. ഓട്ടോമൊബൈല്‍, നിര്‍മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമര്‍ശനം.

കര്‍മനിരതവും ശക്തവുമായ സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണകാലത്തെ വാഗ്ദാനം 100 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പാലിച്ചുകാട്ടിയെന്നും, 100 ദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ട്രെയ് ലര്‍ മാത്രമാണെന്നും മുഴുവന്‍ സിനിമയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നുമായിരുന്നു മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍. ഇതിനെ പരിഹസിച്ചാണ് കപില്‍ സിബല്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

100 ദിവസത്തെ ട്രെയ് ലര്‍ വീഴ്ചകളുടേതാണ്. ബാക്കി സിനിമ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് കപില്‍ സിബല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. രാജ്യത്ത് ആകെ ഉയര്‍ന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ മാത്രമാണ്. ജിഡിപി അഞ്ച് ശതമാനവും, നികുതി ശേഖരണം 22 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു ശതമാനമായും, വാഹന വില്‍പ്പനയും, ജിഎസ്ടി പിരിവും, നിക്ഷേപവുമെല്ലാം കുറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗം സാവധാനം വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുകയാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ സമയത്ത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 5.8 ശതമാനം ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷം അത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിലാണ്. 2018 ജൂണില്‍ ഇത് എട്ട് ശതമാനത്തിലായികുന്നു.

