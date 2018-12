ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ഹനുമാനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദപരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാജ് ബബ്ബാര്‍. ഹനുമാനെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചതു കൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപിക്ക് ഭരണം നഷ്ടമായതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഹനുമാനെ ദളിതനായും മുസ്ലീമായുമൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് ബിജെപി നേതാക്കള്‍ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ് ബബ്ബാറിന്റെ പരാമര്‍ശം. ഹനുമാനെ വല്ലാതങ്ങ് കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. അദ്ദേഹം വാല് കൊണ്ട് സ്പര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ ബിജെപിക്ക് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നഷ്ടമായി. ഇനി നിങ്ങളുടെ ലങ്ക തന്നെ കത്തിച്ചാമ്പലായെന്ന് വരാം-ബിജെപി നേതാക്കളോടായി രാജ് ബബ്ബാര്‍ പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിലെ ആള്‍വാറില്‍ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ഹനുമാന്‍ ദളിതനായിരുന്നെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് ട്രൈബ്‌സ് ദേശീയ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ നന്ദകുമാര്‍ സായി പറഞ്ഞത് ഹനുമാന്‍ ആദിവാസി ആയിരുന്നെന്നാണ്.

ഹനുമാന്‍ മുസ്ലീമായിരുന്നെന്നാണ് താന്‍ കരുതുന്നതെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ ബുക്കല്‍ നവാബ് പറഞ്ഞതും വിവാദമായിരുന്നു.

