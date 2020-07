മുംബൈ: വോട്ടര്‍മാകെ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും ഇന്ദിര ഗാന്ധി, അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി തുടങ്ങിയ ശക്തരായ നേതാക്കള്‍ പോലും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എന്‍.സി.പി. നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍. ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശരദ് പവാര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 'ഞാന്‍ തിരച്ചുവരും' എന്ന മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെ പരാമര്‍ശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പവാര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അഹങ്കാരമായാണ് വോട്ടര്‍മാര്‍ കണക്കാക്കുക, അവര്‍ അതിന് കഠിനമായ മറുപടി നല്‍കുമെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും എക്കാലത്തും അധികാരത്തില്‍ തുടരാനാകില്ല. തങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നതിനോട് വോട്ടര്‍മാര്‍ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. ഇന്ദിര ഗാന്ധി, അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി തുടങ്ങിയ ശക്തരും ബഹുജനാടിത്തറയുമുള്ള നേതാക്കള്‍ പോലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പവാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ജനാധിപത്യത്തില്‍ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ഈ പരിധി ലംഘിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവര്‍ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും. അതിനാല്‍ ഞാന്‍ ഇനിയും അധികാരത്തില്‍ വരും എന്നതുപോലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അവര്‍ അംഗീകരിക്കില്ല. ജനങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അധികാരത്തില്‍ വീണ്ടുമെത്തുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്താനും പാടില്ല. അതിനെയൊക്കെ അഹങ്കാരമായി കാണുന്ന ജനങ്ങള്‍ അത് വളരാന്‍ അനുവദിക്കാതെ കടുത്ത പാഠങ്ങളാകും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണമാറ്റം ആകസ്മികമായിരുന്നില്ലെന്നും പവാര്‍ പറയുന്നു. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി. മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്നാല്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തില്‍ മാറ്റം വന്നു. അവര്‍ മാറ്റത്തിനായാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യത്തില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പവാര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത്തരം റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സത്യത്തിന്റെ അംശം അല്‍പം പോലുമില്ലെന്നാണ് പവാര്‍ പറയുന്നത്. അത്തരം റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ താനും വായിച്ചി്‌രുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബാല്‍ താക്കറെ ഒരിക്കലും അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ശക്തിയായിരുന്നു. തന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ കരുത്തിലാണ് താക്കറെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അധികാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ആ അധികാരം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്ധവ് താക്കറെയില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു.

മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് ശിവസേന അംഗമല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ അഭിമുഖം പരമ്പരയായി സാമ്‌നയില്‍ വരുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ ബാല്‍ താക്കറെയുടെയും നിലവിലെ അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെയും അഭിമുഖങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

