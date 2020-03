ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും നിലവില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡല്‍ഹി പോലീസ്. തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയും പടിഞ്ഞാറന്‍ ഡല്‍ഹിയുമടക്കം എവിടെയും അക്രമ സംഭവങ്ങളില്ല. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ ജനം തള്ളിക്കളയണമെന്നും പോലീസ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയെന്ന അഭ്യൂഹം പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി പോലീസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണ്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും ആശങ്കയോടെ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അക്രമം സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് പിആര്‍ഒ എംഎസ് രണ്‍ധാവ അറിയിച്ചു.

Some unsubstantiated reports of tense situation in SouthEast & West District are being circulated on social media. It is to reiterate that these are all rumours. Don't pay attention to such rumours. Delhi Police is closely monitoring accounts spreading rumours and taking action.