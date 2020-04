ന്യൂഡല്‍ഹി:ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനായി വികസിപ്പിച്ച ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് മൊബൈലില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന ശുപാര്‍ശയെ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുന്നതായി സൂചന. കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന് യോഗത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം ഉയര്‍ന്നുവന്നത്.

നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഡയറക്ടര്‍ സുര്‍ജിത് കുമാര്‍ സിംഗ് ആണ് യോഗത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. തലസ്ഥാനത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ത്താനും, റാപ്പിഡ് ടെസ്‌ററ് ഉയര്‍ത്താനും സുര്‍ജിത് കുമാര്‍ സിങ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഇല്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ സേതു നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ തടസ്സം. ഇന്ത്യയില്‍ 1.2 ബില്യണ്‍ പേരാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരില്‍ 350 മില്യണ്‍ പേര്‍ മാത്രമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ 80 ശതമാനം ആളുകള്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ എന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ് ആപ്പ്. ബ്ലൂടൂത്ത്, ജി.പി.എസ്. സാങ്കേതികവിദ്യയും നിര്‍മിതബുദ്ധിയും അല്‍ഗോരിതവുമുപയോഗിച്ചാണ് ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മലയാളം ഉള്‍പ്പെടെ 11 ഭാഷകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ബ്ലൂടൂത്തും ജി.പി.എസ്സും ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യല്‍ ഗ്രാഫ് മുഖേനയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ സാമീപ്യം ആരോഗ്യസേതു ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തശേഷം ബ്ലൂടൂത്ത്/ജി.പി.എസ്. ഓണാക്കണം. ലൊക്കേഷന്‍ ഷെയറിങ് ഓള്‍വേസ് എന്നാക്കി സെറ്റുചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ക്ഷണിക്കാം.

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു ഡിവൈസുകള്‍ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതു തിരിച്ചറിയും. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അടുത്തിടപഴകിയവരില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ആപ്പ് വഴി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. മാത്രവുമല്ല, എങ്ങനെ സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കില്‍ കഴിയണമെന്നും രോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും ആപ്പ് വിശദീകരിക്കും. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കിത്തന്നെയാണ് ആപ്പ് നിര്‍മിച്ചതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

