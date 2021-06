പ്രതീകാത്മകചിത്രം| Photo: Mathrubhumi

മുംബൈ: ജോലിക്കു പോകുന്ന വീടുകളില്‍ മോഷണം പതിവാക്കിയ വീട്ടുജോലിക്കാരി അറസ്റ്റില്‍. മുംബൈയിലെ വിഖ്‌രോലി പ്രദേശത്തുനിന്നാണ് വനിത ഗെയ്ക്ക്‌വാദ് എന്ന മുപ്പത്തെട്ടുകാരി പിടിയിലായത്. ജോലിക്കു പോയ വീടുകളില്‍ മോഷണം നടത്തിയതിന് ഇതിനു മുന്‍പ് അന്‍പതില്‍ അധികം തവണ വനിത അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

വിലെ പാര്‍ലെ(വെസ്റ്റ്)യില്‍ താമസിക്കുന്ന ദീപിക ഗാംഗുലി എന്ന ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറുടെ 2,500 ഡോളര്‍ മോഷ്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി സെല്‍ വനിതയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മേയ് 26-നാണ് പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചത്. പിടിയിലാകാതിരിക്കാന്‍ വനിത, പേരും വിലാസവും മാറ്റിക്കൊണ്ടിക്കുക പതിവായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടുകുട്ടികളുടെ മാതാവു കൂടിയാണ് വനിത.

വനിത അന്‍പതിലേറെ തവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പലതവണ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോപ്പര്‍ട്ടി സെല്ലിലെ സീനിയര്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ശശികാന്ത് പവാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോടു പറഞ്ഞു. രേഖകള്‍ നഷ്ടമായെന്നും കുറച്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നല്‍കാമെന്നുമുള്ള പതിവുപല്ലവി ആവര്‍ത്തിച്ചാണ് പറഞ്ഞാണ് വനിത, ദീപികയുടെ വീട്ടില്‍ ജോലിക്ക് കയറിയത്. ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പണം മോഷ്ടിച്ച് വനിത സ്ഥലംവിടുകയായിരുന്നു. അപാര്‍ട്‌മെന്റിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വനിതയെ പിടികൂടിയത്.

