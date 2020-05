ന്യൂഡല്‍ഹി: തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളില്‍ മധ്യഭാഗത്തെ സീറ്റുകള്‍ ഒഴിച്ചിടുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. സീറ്റ് ഒഴിച്ചിടുകയാണെങ്കില്‍ വിമാനയാത്ര നിരക്കില്‍ 33% വര്‍ധന ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'മധ്യഭാഗത്തെ സീറ്റ് ഒഴിച്ചിടുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. മധ്യഭാഗത്തെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിലും സാമൂഹിക അകലത്തിനായി നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുള്ള ദൂരം പാലിക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും വിമാനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അപ്രകാരം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ വിമാന യാത്രക്കൂലി 33% ഉയര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്.' കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി അറിയിച്ചത്.

വൈറസ് ബാധയില്‍നിന്ന് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് വിശദമായ വൈറസ് പ്രതിരോധ പദ്ധതികളാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക അകലം, മിനിമം സമ്പര്‍ക്കം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ എന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

It's not viable to keep the middle seat vacant.Even if you keep middle seat vacant you'll still have a situation where prescribed distance for social distancing isn't followed. If you were to do it then you've to hike up airline ticket price by 33%:Civil Aviation Minister HS Puri pic.twitter.com/9LfiI9tAA3