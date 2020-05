ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനവും തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗണും കാരണം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്ന ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ നിര്‍ത്തി വെച്ച ആഭ്യന്തര വ്യോമഗതാഗതം രണ്ട് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് പുണെയിലേക്കുള്ള ആദ്യവിമാനം പുലര്‍ച്ചെ 4.45 നും മുംബൈ- പട്‌ന വിമാനം രാവിലെ 6.45 ന് യാത്ര തിരിച്ചു. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള എയർ ഏഷ്യ വിമാനവും എത്തി.

The first flight from Delhi's IGI airport since resumption of domestic flight operations, lands at Pune. A passenger who has arrived in the city by the flight says,"I was nervous before the flight but all passengers were taking precautions. Very few people travelling right now". pic.twitter.com/NgBY9L6h4i — ANI (@ANI) May 25, 2020

‌വ്യോമഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ സര്‍വീസ് പട്‌നയിലേക്കാണ്.. മുംബൈയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിമാനം പട്‌ന വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പട്‌നയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള വിമാനം പുറപ്പെടുകയെന്ന് മുംബൈ എയര്‍പോര്‍ട്ട് ഓപ്പറേറ്ററായ മിയാല്‍(MIAL) വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Passengers arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji International airport as domestic flight operations resume.



Maharashtra government has allowed 25 takeoffs and 25 landings every day from Mumbai. pic.twitter.com/ss38dwa8bz — ANI (@ANI) May 25, 2020

ഇന്‍ഡിഗോ, സ്‌പൈസ് ജെറ്റ്, എയര്‍ ഇന്ത്യ, എയര്‍ ഏഷ്യ എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്. മുംബൈ, ഡല്‍ഹി, അഹമ്മദാബാദ്, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, പട്‌ന, പുണെ, കൊച്ചി തുടങ്ങി പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് സര്‍വീസുകള്‍ ഉണ്ടാകും.

Tamil Nadu: Passengers at Chennai international airport observe social distancing.



The number of incoming passenger commercial flights to Chennai is restricted to 25 per day. pic.twitter.com/MK1dECbfS2 — ANI (@ANI) May 25, 2020

വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണശാലകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കര്‍ശനമായ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് യാത്രക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

Passengers arrive at Lucknow Airport to board their respective flights, as domestic flight operations have resumed from today. pic.twitter.com/41lKp4qOhi — ANI UP (@ANINewsUP) May 25, 2020

രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വ്യോമഗതാഗതത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മെയ് 25 ന് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് തുടരും. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി യാത്രക്കാര്‍ പാലിക്കേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങളും എഎഐ ഉല്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

