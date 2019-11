ഉദയ്പുർ: രാജസ്ഥാനില്‍ നായയെ കാറിനു പുറകില്‍ കെട്ടിവലിച്ച് വണ്ടിയോടിച്ചയാള്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഉദയ്പുരിലെ കെല്‍വ മേഖലയിലാണ് സംഭവം. ഉദയ്പുര്‍ സ്വദേശിയായ ബാബു ഖാനെതിരേ മൃഗങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ക്രൂരത തടയാനുള്ള നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു.

നായയെ കാറിനു പിറകിൽ കെട്ടിവലിക്കുന്ന വീഡിയോ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നായയുടെ ജഡവും കണ്ടെത്തിയതോടെ പോലീസ് വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ തന്റെ ഗാരേജില്‍ ചത്ത് കിടന്ന നായയെ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് സംസ്‌കരിക്കാനാണ് കെട്ടി വലിച്ച് കൊണ്ട് പോയതെന്നായിരുന്നു ബാബു ഖാന്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

അതേ സമയം സംഭവസമയത്ത് നായയ്ക്ക് ജീവനുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചില ദൃക്‌സാക്ഷികളും പറയുന്നു. അതേസമയം ബാബുഖാന്റെ വാദത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ബാബുഖാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു.

