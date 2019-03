ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ എത്തിയ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്നും കട്ടെടുത്തതാണെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിപ്രധാന രേഖകള്‍ പരാതിക്കൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതുവഴി പരാതിക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ വേണുഗോപാല്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.

റഫാല്‍ വിഷയത്തില്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ പരാതിക്കാരനായ അഡ്വ.പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതിയുടെ അനുവാദം തേടി. എന്നാല്‍ നേരത്തേ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പുതിയ രേഖകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. അതിനിടെയാണ് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രം ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചത്. രേഖകള്‍ പുറത്തെത്തിച്ച സംഭവത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എന്തു നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് കോടതി അരാഞ്ഞു.സംഭവം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

രഹസ്യ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധന മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചു പുറത്തെത്തിച്ചത് നിലവില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ വിരമിച്ചവരോ ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം രേഖകള്‍ ഒരുതരത്തിലും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല. കോടതിയില്‍ പരാതിക്കൊപ്പം നല്‍കുന്നതും അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി തള്ളിക്കളയണം- അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദ ഹിന്ദു പബ്ലിഷിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയര്‍മാനും പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനുമായ എന്‍ റാമിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ്‌ റഫാല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന കരാര്‍ 1,963 കോടി രൂപയോളം അധിക ചിലവ് വരുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. റഫാല്‍ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു ദിനപ്പത്രം ഇന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്നും ഇത് കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷവും വാദം തുടരുകയാണ്.

Content highlights: Documents linked to the Rafale deal have been stolen, violating the Official Secret act says Center