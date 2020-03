ന്യൂഡല്‍ഹി: അക്രമികള്‍ തീവച്ച വീടുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രേഖകളെല്ലാം കത്തിനശിച്ചതിനാല്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കലാപത്തിന് ഇരയായ നിരവധിപേര്‍. ദുരിതാശ്വാസ ക്യമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്ന മിക്കവരുടെയും ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ്, പാന്‍ കാര്‍ഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കത്തിനശിച്ചുവെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

കലാപകാരികള്‍ അഴിഞ്ഞാടിയ മുസ്തഫാബാദിലെ അല്‍ ഹിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന മിക്കവരും ഇതേആശങ്ക മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചു. എന്നാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകള്‍ തികച്ചും ലളിതമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. കലാപത്തിന് ഇരയായ ഒരാള്‍ക്കുപോലും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കലാപത്തില്‍ വളരെയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ ശിവ് വിഹാറിലെ തന്റെ വീട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന ഇമ്രാന്‍ പറഞ്ഞു. മതിയായ താമസ രേഖകളില്ലാതെ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇമ്രാന്‍. ശിവ് വിഹാറിന്റെ തന്റെ വാടകവീട് കലാപകാരികള്‍ ആക്രമിച്ചതോടെ മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെയുംകൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കഴിയുന്ന ആയത്ത് (25) പറഞ്ഞു. വാടകവീട് അക്രമികള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. രേഖകളെല്ലാം കത്തിനശിച്ചുവെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

കലാപത്തിനിടെ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപവീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വീടുകള്‍ കത്തിനശിച്ചവര്‍ക്ക് 25,000 രൂപ അടിയന്തര സഹായം നല്‍കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാപത്തിനിടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളും സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോമുകളും കത്തിനശിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ രേഖകളെല്ലാം കത്തിനശിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കലാപത്തിന്റെ ഇരകള്‍.

Content Highlights: Documents gutted, riot victims say don't know how to get govt compensation