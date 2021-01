കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷം പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന ചിലരെങ്കിലുമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ വാക്‌സിനെടുക്കുമ്പോഴോ എടുത്ത ശേഷമോ ഡോക്ടര്‍ കെ.കെ. അഗര്‍വാളിന് യാതൊരാശങ്കയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അദ്ദേഹം ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. പദ്മശ്രീയുള്‍പ്പെടെയുള്ള പരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടര്‍ അഗര്‍വാള്‍.

കുത്തിവെയ്പിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ ശകാരം മുഴുവനും ഡോക്ടര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കേണ്ടി വന്നു, അതും വെബിനാറിനിടെ. ലൈവിനിടെ ഭാര്യയുമായി ഡോക്ടര്‍ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ വൈറലാണിപ്പോള്‍. 'തന്നെയും വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ കൂട്ടാത്തതെന്ത്' എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് സംഭാഷണത്തെ വൈറലാക്കിയതെന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ച കമന്റുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഡോക്ടര്‍ വെബിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭാര്യയുടെ ഫോണ്‍കോള്‍ വരുന്നത്. 'നിങ്ങള്‍ വാക്‌സിന്‍ എടുക്കാന്‍ പോയോ' എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. 'വാക്‌സിന്‍ എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങള്‍ക്കൊക്കെ എടുക്കാന്‍ പറ്റുമോ എന്നറിയാന്‍ പോയതാണെ'ന്ന് ഡോക്ടറുടെ മറുപടി. തന്നെ കൂട്ടാത്തതെന്താണ് എന്നായി ഭാര്യയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം.

'നിനക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വാക്‌സിന്‍ തരും, ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ തിരക്കില്ലാത്ത കൊണ്ട് അവര്‍ വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ പറഞ്ഞു' എന്ന ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരം അത്ര വിശ്വാസമില്ലാത്ത പോലെ തന്നോട് നുണ പറയരുത് എന്ന് പരുഷമായി ഭാര്യയുടെ മറുപടി. താനിപ്പോള്‍ ലൈവിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടര്‍ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ 'ഞാനിപ്പോള്‍ ലൈവായി വന്ന് നിങ്ങളെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്' എന്ന് മറുവശത്ത് നിന്ന് പറയുന്നതും വ്യക്തമായി കേള്‍ക്കാം.

ഭാര്യ അറിയാതെ ഡോക്ടര്‍ കെ.കെ. അഗര്‍വാള്‍ വാക്‌സിനെടുത്തു...പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:ലൈവിനിടെ കോള്‍ വന്നാല്‍ ഒരിക്കലും അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് തരുണ്‍ ശുക്‌ള എന്ന ഉപയോക്താവ് ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. രസകരമായ കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഡോക്ടര്‍ വളരെ സ്‌ട്രോങ്ങാണെന്നും ഈ മാസം കാണാനിടയായ ഏറ്റവും രസകരമായ വീഡിയോ എന്നുമൊക്കെ കമന്റുകള്‍ നിറഞ്ഞു.

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.



