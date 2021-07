ഭോപ്പാല്‍: ഹോട്ടലില്‍ വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ഡോക്ടറുടെ പരാതിയില്‍ സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലാണ് സംഭവം. 24കാരിയായ ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 25കാരനായ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്വദേശിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2019 നവംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പ്രതിയും യുവതിയും രണ്ട് വര്‍ഷത്തോളം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഒരു പാര്‍ട്ടി നല്‍കാനെന്ന വ്യാജേന ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി യുവാവ് ഡോക്ടറെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായി ബ്ലാക്ക്‌മെയില്‍ ചെയ്ത് പണം തട്ടുകയും നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വീഡിയോ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കാന്‍ പലതവണയായി യുവാവ് ഡോക്ടറില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. സംഭവശേഷം ഇന്‍ഡോറിലേക്ക് മടങ്ങിയ യുവാവ് പിന്നീട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടും യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കാനും ഇടയ്ക്കിടെ ഭോപ്പാലിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു.

ഈ അടുത്ത് ഇയാള്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് യുവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 376 പ്രകാരം കേസെടുത്തതായി പിപ്ലാനി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ ചെയിന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. യുവാവിന് പണം കൈമാറിയത് സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് ഡീറ്റെയില്‍സും യുവതി പോലീസിന് കൈമാറി. പണം തട്ടിയ കേസില്‍ പ്രതിക്കെതിരേ കൂടുതല്‍ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

