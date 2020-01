പഴയ യു.പി.സ്‌കൂള്‍ കാലഘട്ടം ഗൃഹാതുരതയോടെ ഓര്‍ക്കാത്തവരുണ്ടാകില്ല. വീടിനടുത്ത യുപി സ്‌കൂളിലേക്ക് കാല്‍നടയായി സംഘം ചേര്‍ന്നുള്ള നടപ്പും, വഴിയരികിലെ മാവിന് കല്ലെറിയുന്നതും, സ്‌കൂളിന് സമീപത്തുള്ള കടയില്‍ നിന്ന് തേന്‍ മിഠായിയും പുളിമിഠായിയും വാങ്ങിത്തിന്നുന്നതും അവയില്‍ ചിലതുമാത്രം. അതിലേറെയായിരിക്കും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വികൃതികളും അധ്യാപകരുടെ കൈയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ അടിയും.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശ്വനിഷ് ശരണ്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സ്‌കൂള്‍ കാലത്തിലെ വികൃതികളെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അസംബ്ലിയില്‍ പ്രാര്‍ഥന ചൊല്ലുന്നതിനിടയില്‍ 'കണ്ണടച്ച്'ആരുമറിയാതെ കോലുമിഠായി ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. കോലുമിഠായി കഴിക്കുകയും ഒപ്പം ഉച്ചത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥന ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആരിലും ചിരിയുണര്‍ത്തും. ആര്‍ക്കും എളുപ്പത്തില്‍ ബന്ധം തോന്നാവുന്ന ഒന്ന് എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അശ്വനിഷ് കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പങ്കുവെച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായി. കുട്ടികളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമാണ് ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെന്നുതുടങ്ങി, സ്വന്തം സ്‌കൂള്‍ കാലഘട്ടത്തെ വികൃതികള്‍ വരെ പലരും അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

One can easily relate to this. 🤩😍 pic.twitter.com/ztNE1p6nD6 — Awanish Sharan (@AwanishSharan) January 24, 2020

