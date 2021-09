അമൃത്സര്‍: കര്‍ഷക സമരക്കാര്‍ പഞ്ചാബില്‍ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പോയി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും പഞ്ചാബില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും അമരീന്ദര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതാദ്യമായാണ് കര്‍ഷക സമരത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം സിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നത്.

സമരം ചെയ്യുന്നവര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും പഞ്ചാബിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാറ്റുക. പഞ്ചാബിനെ ശല്യം ചെയ്യരുത്. അമരീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബില്‍ കര്‍ഷകരെ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ അവര്‍ സിംഗു, തിക്രി അതിര്‍ത്തികളില്‍ എത്തുമായിരുന്നില്ല. ഹരിയാണയിലും ഡല്‍ഹിയിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ പഞ്ചാബില്‍ എന്തിനാണ് നിങ്ങള്‍ നഷ്ടം വരുത്തുന്നത്? ഡല്‍ഹിക്കും ഹരിനായാണയ്ക്കും പുറമേ കര്‍ഷക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പഞ്ചാബിലെ 113 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ ഗുരുതമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമരീന്ദര്‍ ആരോപിച്ചു. ഹോഷിയാര്‍പൂരിലെ മുഖിലാനയിലെ ഗവണ്‍മെന്റ് കോളേജിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിര്‍വഹിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കര്‍ഷക സമരം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് അമരീന്ദര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായുള്ള അമരീന്ദറിന്റെ 'യു ടേണ്‍' സംഘടനകളേയും അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അടുത്തവര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമരീന്ദറിന്റെ ഈ നിലപാട് എന്നാണ് ചിലര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കര്‍ഷക സമരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ സമരത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്ന് കര്‍ഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കര്‍ഷക സമരം പത്ത് മാസം പിന്നിടുകയാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി നിരവധി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും ചര്‍ച്ചകളൊന്നും ഫലവത്തായിരുന്നില്ല.

Content Highlights: Do what you want in Delhi, don’t cause loss to Punjab: Amarinder Singh hits out at farmer unions