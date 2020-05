ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈന വിടുന്ന കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെതിരേ ആർഎസ്എസ് തൊഴിലാളി സംഘടനയായ ബിഎംഎസ് (ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘ്). ആഗോള കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കാൻ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുത്തുന്നതിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തടയണമെന്ന് ബിഎംഎസ് തൊഴിൽ മാന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സമയം നീട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെക്കാൾ രൂക്ഷമാകും. അതിനാൽ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കത്തയക്കാൻ കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബിഎംഎസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സജി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കിയതായി ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സപ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയെ നിക്ഷേപകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റില്ല. ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ചൈനയെ പോലെയാകില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. ചൈനയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ തൊഴിലാളികളും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമുണ്ട്. ചൈനയിൽനിന്ന് ചില കമ്പനികൾ വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് നീങ്ങികഴിഞ്ഞു. ചൈനയുടേതിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും സജി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി.

വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളോട് സംസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടരുതെന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ താത്‌പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ബിഎംഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളം അടക്കമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കുറച്ച നടപടിയോടും ബിഎംഎസ് എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി.

