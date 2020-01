ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെ.എന്‍.യു സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സംഭവത്തില്‍ കേന്ദ്ര മാനവവിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം അതൃപ്തി അറിയിച്ചു.

പോലീസ് കേസും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയും ധൃതിപിടിച്ച് വേണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായും ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി അടച്ചിടുകയല്ല, സ്ഥിതി ശാന്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി ശരിയായില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരെ കൂടുതല്‍ നടപടി എടുക്കരുതെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

തിങ്കളാഴ്ച സര്‍വകലാശാല പ്രതിനിധികളും മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തില്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഈ യോഗത്തില്‍ വെച്ചാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അമിത് ഖരെ, പ്രോ-വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ചിന്താമണി മഹാപത്ര, രജിസ്ട്രാര്‍ പ്രമോദ് കുമാര്‍, റെക്ടര്‍ റാണ പ്രതാപ് സിംഗ്, പ്രോക്ടര്‍ ധനഞ്ജയ് സിംഗ് തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Content Highlight: Do not precipitate, HRD to JNU