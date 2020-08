ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസില്‍ ദയയുണ്ടാകണമെന്ന് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍. കോടതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. കോടതിയലക്ഷ്യ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി നല്‍കാന്‍ സമയം വേണമെന്നതിനാല്‍ തനിക്കെതിരായ ക്രിമിനല്‍ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസില്‍ ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദം നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ കോടതി ഇത് നിരാകരിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസ്താവന കോടതിയില്‍ വായിച്ചത്.

കോടതി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അതില്‍ വേദനയുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു. താന്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തല്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. കോടതിക്കുനേരെ മനഃപൂര്‍വമായ ആക്രമണമാണ് താന്‍ നടത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലേയ്ക്ക് കോടതി എത്തിച്ചേര്‍ന്നത് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്.

ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനു നേരെയും തുറന്ന വിമര്‍ശനം ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക സന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് തന്റെ കര്‍ത്തവ്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുള്ള എളിയ ശ്രമമാണ് ട്വീറ്റുകളിലൂടെ നടത്തിയത്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത് തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വലിയ വീഴ്ചയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയോ ദയ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. നിയമപ്രകാരം കോടതി നല്‍കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

കോടതിയെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കോടതിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര നടത്തി. എല്ലാ വ്യക്തികള്‍ക്കും കോടതിയെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിന് ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖയുണ്ട്. പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ ആ പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലെടരൊരു നടപടി ഉണ്ടായതെന്നും അരുണ്‍ മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍, ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതില്‍ ഭൂഷണ്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം വിധിച്ചിരുന്നു. ആറുമാസംവരെ തടവോ രണ്ടായിരം രൂപവരെ പിഴയോ രണ്ടുംകൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്.

