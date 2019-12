മുംബൈ: രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന 130 കോടി ജനങ്ങളും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആര്‍.എസ്.എസ് അധ്യക്ഷന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് യോജിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവ്‌ലെ.

130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരും സംഘപരിവാറിന് ഒരുപോലെയാണെന്ന് മോഹന്‍ ഭാഗവത് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ താന്‍ അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അതാവ്‌ലെ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ അംഗളാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഹിന്ദുക്കള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍, ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളും മുസ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൈനമതക്കാരും ദളിത് വിഭാഗക്കാരും പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരും രാജ്യത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ബുദ്ധമതം പ്രമുഖ മതമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും ബുദ്ധമതക്കാര്‍ ആയിരുന്നുവെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയുമോയെന്നും അതാവ്‌ലെ ചോദിച്ചു. എന്‍ഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതാവാണ് അതാവ്‌ലെ.

ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ദേശീയ വികാരമുള്ളവരും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് മോഹന്‍ ഭാഗവത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. 'ഇന്ത്യയെ മാതൃരാജ്യമായി കാണുന്നവരും അതിന്റെ ജലം, വനം, ജീവികള്‍ എന്നിവയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരും മത, ജാതി, ജനനസ്ഥല, ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഹിന്ദുസമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്, ഇന്ത്യയുടെ മക്കളാണ്'' -ഭാഗവത് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി ഹിന്ദുത്വവാദി രാഷ്ട്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്. സംസ്ഥാനക്യാമ്പായ 'വിജയ സങ്കല്പ ശിബിരം' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

