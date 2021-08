ഗുവാഹാത്തി: അസമില്‍ ട്രക്കുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമം നടത്തി ഡിമാസ നാഷണല്‍ ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മി (ഡി.എന്‍.എല്‍.എ). ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ മരിച്ചു. ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. ട്രക്കുകള്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്ത ശേഷം തീയിടുകയായിരുന്നു. അസമിലെ ഡിമാ ഹസാവോ ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ഏഴ് ട്രക്കുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അഞ്ചു മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തു. ഡിമാസ നാഷണല്‍ ലിബറേഷന്‍ ആര്‍മിയിലെ ആറ് കേഡറുകള്‍ കഴിഞ്ഞ മേയില്‍ കാര്‍ബി അങ്‌ലോങ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാര നടപടി എന്നോണമാണ് ഡി.എന്‍.എല്‍.എ ട്രക്കുകള്‍ക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണമെന്ന്‌ അസം പോലീസ് വിലയിരുത്തുന്നു.

മേഘാലയയിലെ ഉംരംഗ്‌സു എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അസംസ്‌ക്യത സാധനങ്ങളുമായി എത്തിയ ട്രക്കുകളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അസം പോലീസും അസം റൈഫിള്‍സും പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമായി തുടരുകയാണ്.

