ചെന്നൈ: പൊള്ളാച്ചി പീഡനക്കേസിനെ കുറിച്ചും നടി നയന്‍താരയെ കുറിച്ചും മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയ നടന്‍ രാധാരവിയെ ഡി എം കെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് രാധാരവിയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത വിവരം ഡി എം കെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ അന്‍പഴകനാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

പാര്‍ട്ടിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളില്‍നിന്നും രാധാരവിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. നയന്‍താര മുഖ്യവേഷത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന 'കൊലൈയുതിര്‍കാലം' എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിനിടെ ആയിരുന്നു നയന്‍താരയ്‌ക്കെതിരെ രാധാരവി മോശം പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ലേഡി സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ എന്ന് നയന്‍താരയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ച രാധാരവി, സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ വിശേഷണങ്ങള്‍ എം.ജി.ആറിനെയും ശിവാജി ഗണേശനെയും പോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് ചേര്‍ന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. തമിഴര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് മറക്കുന്നവരായതിനാലാണ് നയന്‍താരയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാനാകുന്നത്. ഇതേ നയന്‍താര യക്ഷിയായും സീതയായും വേഷമിടുന്നു. മുമ്പൊക്കെ കെ.ആര്‍. വിജയയെപ്പോലുള്ളവരാണ് സീതയെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും സീതയായി അഭിനയിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും രാധാരവി പറഞ്ഞിരുന്നു. ചടങ്ങില്‍ നയന്‍താര പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അടുത്തിടെ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായ പൊള്ളാച്ചി ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിനെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗത്തില്‍ രാധാരവി വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. 'പൊള്ളാച്ചി കേസ് ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമപോലെയാണ്. ചെറിയ സിനിമകളില്‍ ഒരു ബലാത്സംഗമേ കാണൂ. എന്നാല്‍ ബിഗ്ബജറ്റ് സിനിമകളില്‍ പൊള്ളാച്ചി സംഭവത്തിലേതുപോലെ നിരവധി പീഡനങ്ങള്‍ കാണുമെന്നായിരുന്നു രാധാരവി പറഞ്ഞത്. പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഒട്ടേറെപ്പേരാണ് നടനെതിരേ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തുന്നത്. ഗായിക ചിന്മയിയും പരാമര്‍ശത്തിനെതിരേ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യധാരാ നടന്മാര്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാത്തതിനെയും അവര്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

