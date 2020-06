ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പ്രമുഖ ഡിഎംകെ നേതാവും എംഎല്‍എയുമായ ജെ. അന്‍പഴഗന്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ക്രോംപേട്ടിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായത്തോടെയാണ് അന്‍പഴഗനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്.

61 വയസുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തെ മെയ് രണ്ടിനാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സ്ഥിതി ഗുരുതരമായിരുന്നു. നിലവില്‍ 80 ശതമാനവും വെന്റിലേറ്റര്‍ സഹായത്തോടെയാണ് ഇദ്ദഹം ശ്വസിക്കുന്നതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പുറത്തിറക്കിയ മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിനില്‍ പറയുന്നു.

25 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം കരള്‍ മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡിഎംകെ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ചെപോക്ക്- തിരുവല്ലിക്കേനി മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എ ആയ ഇദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ച ആളായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന ആദ്യ നിയമസഭാംഗമാണ് അന്‍പഴഗന്‍.

