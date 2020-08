ചെന്നൈ: ബി.ജെ.പിയുമായി അടുത്തതിന് ഡി.എം.കെ. എം.എല്‍.എ. കെ.കെ. സെല്‍വത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് സെല്‍വത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് സെല്‍വത്തെ പുറത്താക്കിയത്. പാര്‍ട്ടിക്ക് അപമാനമുണ്ടാക്കുകയും അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡി.എം.കെ. അറിയിച്ചു.

'അദ്ദേഹം നല്‍കിയ മറുപടി സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും അതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍നിന്നും എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുന്നു.' ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ സെല്‍വം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ ബി.ജെ.പി. ആസ്ഥാനമായ കമലാലയം സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ഡി.എം.കെയില്‍ കുടുംബ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയുമുണ്ടായി.

ഡി.എം.കെ. ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയും എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു സെല്‍വം. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നല്‍കാത്തതാണ് സെല്‍വത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നകറ്റിയത്.

