ചെന്നൈ:പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഡി.എം.കെയും സഖ്യകക്ഷികളും നടത്തുന്ന മഹാറാലി ആരംഭിച്ചു. ചെന്നൈയിലാണ് റാലി നടക്കുന്നത്. ഡി.എം.കെ നേതക്കളായ എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍, കനിമൊഴി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിദംബരവും എം.ഡി.എം.കെ നേതാവ് വൈകോ, വി.സി.കെ നേതാവ് തൊല്‍ തിരുമാവളവന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ, അക്രമസംഭവങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് റാലിക്ക് തമിഴ്‌നാട് പോലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ റാലി നടത്താനുള്ള അനുമതി ഹൈക്കോടതി ഡി.എം.കെയ്ക്ക് നല്‍കുകയായിരുന്നു. അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ റാലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനുള്ള അനുമതി പോലീസിനും ഹൈക്കോടതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

