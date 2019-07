മുംബൈ: രാജിവെച്ച കര്‍ണാടക വിമത എംഎല്‍എമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ മുംബൈയിലെത്തി. മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുന്ന വിമതരെ കണ്ട് അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ശിവകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജെഡിഎസ് എംഎല്‍എ ശിവലിംഗ ഗൗഡയും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് കടക്കാന്‍ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല.

ശിവകുമാറില്‍ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി വിമത എംഎല്‍എമാര്‍ മുംബൈ പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. മുംബൈ പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ക്കാണ് ഇവര്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ഇതേതുടര്‍ന്ന് വിമതര്‍ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് മുന്നില്‍ കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഹോട്ടലിന് മുന്നില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ആര്‍പിഎഫിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ശിവകുമാറിനെ കടത്തിവിടാതിരുന്നത്.

ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെ ഹോട്ടലില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് മുംബൈ പോലീസിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ താന്‍ മുംബൈയിലെത്തിയത് പാര്‍ട്ടിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനാണെന്നും മുംബൈ പോലീസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യട്ടേയെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങുന്നതും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

DK Shivakumar,outside Renaissance Mumbai Convention Centre Hotel: I've booked a room here. My friends are staying here.There has been a small problem, we've to hold negotiations.We can't go for a divorce immediately. There is no question of threatening, we love&respect each other pic.twitter.com/RRcazlhbRq

അതിരാവിലെയാണ് ശിവകുമാര്‍ മുംബൈയിലെത്തിയത്. എന്തുവന്നാലും ഹോട്ടലില്‍ കയറാനുറച്ചാണ് ശിവകുമാര്‍ എത്തിയത്. ഹോട്ടലില്‍ താന്‍ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. മുംബൈ മഹാനഗരമാണ്. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വാദങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല.

ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഹോട്ടലിലേക്ക് കടത്തി വിടാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. എംഎല്‍എമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പ്രചാരണം കള്ളമാണെന്ന് ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിമതര്‍ താമസിക്കുന്ന റിനൈന്‍സ് ഹോട്ടലിന് മുന്നില്‍ ശിവകുമാറിനെതിരെ ഗോ ബാക്ക് വിളികളുമായി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഘടിച്ചു. പിന്നാലെ ശിവകുമാറിന് പിന്തുണയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരും സംഘടിച്ചു.

Karnataka Minister DK Shivakumar, in #Mumbai: Let Mumbai Police or any other force be deployed. Let them do their duty. We've come to meet our friends. We were born together in politics, we will die together in politics. They are our party men. We have come to meet them. pic.twitter.com/F7fCh7i6kh