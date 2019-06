ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ വിങ് മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി. ട്വിറ്ററില്‍ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്ന ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ അക്കൗണ്ട് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ട്വിറ്ററില്‍നിന്ന് കാണാതായത്.

നിരവധി ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ട് താത്ക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയതോ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോളോവേഴ്‌സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലെ സംസാരം. നിലവില്‍ ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞാലും ട്വിറ്ററില്‍ കാണുന്നില്ല.

അതേസമയം, ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത് സംബന്ധിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയോ ദിവ്യ സ്പന്ദനയോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസ് മാധ്യമവിഭാഗവും വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണം നടത്താന്‍ വിസമ്മതിച്ചു.

അതിനിടെ ദിവ്യ സ്പന്ദനയുടെ അക്കൗണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായതില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പരിഹാസ ട്രോളുകളും നിറഞ്ഞു. തെന്നിന്ത്യന്‍ നടിയായിരുന്ന ദിവ്യ സ്പന്ദന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. 2017-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ എന്‍.ഡി.എ. സര്‍ക്കാരിനെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും ട്രോളുകള്‍ നിറഞ്ഞ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ദിവ്യ സ്പന്ദന ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

Its a great Loss for Twitter World...

May you find Peace @divyaspandana 💐🙏



#RamyaQuitsTwitter — 🌾Venky Reddy🌱 (@venkyreddy) June 2, 2019

@divyaspandana why u r away from tweet.i saw in news.come again. — Ravi kulkarni (@ravikulkarni5) June 2, 2019

