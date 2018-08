ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭീമാ കൊരേഗാവ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഞ്ച് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെ അടുത്തമാസം അഞ്ചു വരെ വീട്ടു തടങ്കലില്‍ വെക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അഭിപ്രായഭിന്നത ജനാധിപത്യത്തിന്റെ 'സുരക്ഷാ വാല്‍വ്' ആണെന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി. മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനും മറ്റ് എതിര്‍കക്ഷികള്‍ക്കും നോട്ടീയസയച്ച കോടതി അഞ്ചിനകം മറുപടി നല്‍കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വരവര റാവു, സുധാ ഭരദ്വാജ്, അരുണ്‍ ഫെരേര, ഗൗതം നവ്‌ലാഖ, വെര്‍നണ്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസ്



തെലുങ്കു കവിയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ വരവരറാവു, അഭിഭാഷക സുധാ ഭരദ്വാജ്, സന്നദ്ദപ്രവര്‍ത്തകന്‍ വെര്‍നണ്‍ ഗോണ്‍സാല്‍വസ്, അരുണ്‍ ഫെരേര, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഗൗതം നവ്‌ലാഖ എന്നിവരെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നായി പുണെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്.

മാവോവാദ ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍. ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങള്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ വാല്‍വാണ്. അത് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ആ പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കാമെന്നും ജനാധിപത്യത്തിനു നേരിടുന്ന ഭീഷണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.

ചരിത്രകാരിയും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായി റോമില ഥാപ്പര്‍, ചരിത്രകാരനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായ പ്രഭാത് പട്‌നായിക്, സതീശ് ദേശ്പാണ്ഡേ തുടങ്ങിയവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി നടപടി. സുധാ ഭരദ്വാജ്, ഗൗതം നവ്‌ലാഖ എന്നിവര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ സതീഷ് ധവാനാണ് ഇവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഹാജരായത്.

അതിനിടെ രാജ്യം അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് രാജ്യമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അഞ്ച് ബുദ്ധിജീവികളുടെ അറസ്റ്റ് എന്ന് മുന്‍ ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നുവരികയാണ്.

content highlights: Dissent Is Safety Valve Of Democracy: Top Court On Activists' Arrest, send them to house custody