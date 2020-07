ജയ്പുര്‍: സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെതിരെ കൂടുതല്‍ കടുത്ത നടപടികളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. സച്ചിനേയും ഒപ്പമുള്ള എംഎല്‍എമാരേയും അയോഗ്യരാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം തുടങ്ങി.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സച്ചിനും വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കും സ്പീക്കര്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കി. നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ബഹിഷ്‌കരിച്ചതിനും പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രകടനം നടത്തിയതിനും പുറത്താക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് അത് വിശദീകരിക്കാനാണ്‌ നോട്ടീസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ മറുപടി നല്‍കണമെന്നും സ്പീക്കര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സച്ചിനെയും വിമത എം.എല്‍.എമാരെയും അയോഗ്യരാക്കിയാല്‍, വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ ഗഹലോത്ത് സര്‍ക്കാരിന് അനായാസം ജയിക്കാം. ഈ സാധ്യത മുന്നില്‍കണ്ടാണ്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് പക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നും പി.സി.സി. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നും സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ നീക്കിയത്.

