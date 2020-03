ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായ ലോക്ക് ഡൗണിനിടയില്‍ സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്ക് മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ഒഴുക്കാണുണ്ടായത്. ലോക്ക് ഡൗണില്‍ തൊഴിലും താമസസൗകര്യവും ലഭിക്കാതായതോടെ പലരും കിലോ മീറ്ററുകള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കാല്‍നടയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും കൂട്ടം കൂടരുതെന്നുമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കെ തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ഇത്തരം സമീപനങ്ങള്‍ വലിയ ആശങ്കയ്ക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേല്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ബെറേലി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ ചിലര്‍ റോഡില്‍ ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേല്‍ അണുനാശിനി തളിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവരുടെ മേലാണ് അണുനാശിനി തളിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ അടയ്ക്കുക, കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകളും പൊത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന് ഒരാള്‍ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. പോലീസുകാര്‍ അടക്കം സംഭവത്തിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തി. "യുപി സര്‍ക്കാരിനോട് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പോരാടുകയാണ്. പക്ഷേ, ദയവായി ഇത്തരം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടരുത്. തൊഴിലാളികള്‍ ഇതിനകം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മേല്‍ രാസവസ്തുക്കള്‍ തളിക്കരുത്. ഇത് അവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷമായി ബാധിക്കും". വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए।



मजदूरों ने पहले से ही बहुत दुख झेल लिए हैं। उनको केमिकल डाल कर इस तरह नहलाइए मत। इससे उनका बचाव नहीं होगा बल्कि उनकी सेहत के लिए और खतरे पैदा हो जाएंगे। pic.twitter.com/ftovaFHR5q — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) March 30, 2020

Content Highlights: Disinfectant Sprayed On Migrants On Return To UP, Shows Shocking Video