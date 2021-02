ന്യൂഡല്‍ഹി: ടൂള്‍ കിറ്റും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ അക്രമങ്ങളും തമ്മില്‍ എന്ത് ബന്ധമെന്ന് ഡല്‍ഹി പട്യാല കോടതി. ടൂള്‍ കിറ്റ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ദിഷ രവിയുടെ ജാമ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍.

ടൂള്‍ കിറ്റും അക്രമവും തമ്മില്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുണ്ടോയെന്നും അതോ വെറുതെ അനുമാനിക്കുകയാണോ എന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. അക്രമങ്ങളുമായി ദിഷ രവിക്ക് എന്ത് ബന്ധമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ മറുപടി.

ദിഷ രവി ഇന്ത്യയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ണായകമായ പല വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ദിഷ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും പോലീസ് ചോദിച്ചു. കേസിലെ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ദിഷ രവിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു പോലീസ് വാദം.

തനിക്ക് ഖലിസ്ഥാനുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഫ്രൈഡേയ്‌സ് ഫോര്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്ന സംഘടനയുമായി മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂവെന്നും ദിഷ രവി പറഞ്ഞു.

ജാമ്യഹര്‍ജിയില്‍ വാദം അവസാനിച്ചു. കേസില്‍ വിധി പ്രസ്താവം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. കേസിലുള്‍പ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

