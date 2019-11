ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സുസ്ഥിര സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച തുടരുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍സിപി നേതാക്കള്‍. എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന്റെ ഡല്‍ഹിയിലെ വസതിയില്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കുശേഷം ഇരുപാര്‍ട്ടിയിലെയും നേതാക്കള്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചതാണിത്. സംസ്ഥാനത്ത് സുസ്ഥിര സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് നേതാക്കള്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചര്‍ച്ച ഫലപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഒരു ബദല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍സിപി യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായതായി എന്‍സിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്ക് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. എന്‍സിപിയും കോണ്‍ഗ്രസും ശിവസേനയും കൈകോര്‍ക്കാതെ അത് സാധ്യമാവില്ല. ഭിന്നതകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. എത്രയുംവേഗം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശരദ് പവാര്‍, സുപ്രിയ സുലെ, അജിത് പവാര്‍, പ്രഫുല്‍ പട്ടേല്‍, ഛഗന്‍ ഭുജ്ബല്‍, നവാബ് മാലിക്ക് എന്നിവരാണ് എന്‍സിപിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍, മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ, പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ശിവസേനയുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നതിന് സോണിയ അനുമതി നല്‍കിയെന്ന സൂചനകള്‍ പിന്നീട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച കൂടിയാലോചനകള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Content Highlights: Discussion will continue: Congress - NCP leaders after meeting on Maharashtra Government