ബെംഗളൂരു: കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനിടയില്‍ കര്‍ണാടക ബിജെപിയിലും പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യന്ത്രി ബി.എസ്.യെദ്യൂരപ്പയും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമുലുവും തമ്മില്‍ പരസ്യ തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു.

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും ചൊവ്വാഴ്ച യെദ്യൂരപ്പ ശ്രീരാമുലുവില്‍ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റി മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ.കെ.സുധാകറിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് തര്‍ക്കം മറനീക്കി പുറത്തുവന്നത്.

രാജ്ഭവന്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്രീരാമുലുവിന്റെ കഴിവുകേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കന്നഡ മാധ്യമങ്ങള്‍ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ യെദ്യൂരപ്പ തീരുമാനം റദ്ദാക്കി. ശ്രീരാമുലുവിന് വീണ്ടും കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകള്‍ നല്‍കി. ഇത് കൂടുതല്‍ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കി.

രാജിക്കത്തുമായി ശ്രീരാമുലു യെദ്യൂരപ്പയുടെ വീട്ടിലേക്കെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം അദ്ദേഹം റദ്ദാക്കിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചുമതലയില്‍ നിന്ന് നീക്കിയതിന്‌ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട ശ്രീരാമുലു മുഖ്യന്ത്രിയോട് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ചതായും അടുത്തവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഈ തീരുമാനം നേരത്തെ ചുമതല കൈമാറിയ മന്ത്രി.കെ.സുധാകറിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിലായിരുന്ന സുധാകര്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലാണ് ബിജെപിയിലെത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതരായി പാര്‍ട്ടി വിട്ട 17 എംഎല്‍എമാരില്‍ ഒരാളയ സുധാകര്‍ ചിക്കബല്ലപുരില്‍ നിന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ച് മന്ത്രിയാകുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടറും കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കല്‍ വിഭ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചുമതലായാണ് യെദ്യൂരപ്പ നല്‍കിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ആദ്യമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ശ്രീരാമുലുവിനെ സഹായിക്കാന്‍ സുധാകറിനോട് യെദ്യൂരപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള തന്റെ അനുഭവസമ്പത്തുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സുധാകര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയടക്കം കൈയടി നേടി. മാധ്യമങ്ങളിലും സുധാകര്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നു.

എന്നാല്‍ ഉപമുഖ്യന്ത്രിയാകാത്തതില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ഇടഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ശ്രീരാമുലുവിന് ഇത് രസിച്ചില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊറോണയുടെ ചുമതലകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും യെദ്യൂരപ്പ സുധാകറിന് കൈമാറിയത്. ഇത് ശ്രീരാമുലുവിനെ കൂടുതല്‍ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ യെദ്യൂരപ്പയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ശ്രീരാമുലു അവിടെ വച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു സംസാരിച്ചതായാണ്‌ അദ്ദേഹവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്‌

'അദ്ദഹം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു, ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ടല്ല. അത് ചെയ്ത രീതിയാണ് പ്രശ്‌നം. കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിനിര്‍ത്തി പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ മോശമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ശ്രാരാമുലുവിന്റെ ഒരു ഉറ്റ അനുയായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ശ്രീരാമുലുവിനെ അപമാനിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് യെദ്യൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കി. ഒരേ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മന്ത്രിമാര്‍ ആയപ്പോള്‍ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായി. അത് ഒഴിവാക്കാനും കാര്യക്ഷമമാക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി മുഴുവന്‍ ജോലിയും സുധാകറിനെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. ശ്രീരാമുലുവിനേക്കാള്‍ മികച്ച ജോലി ചെയ്യാന്‍ സുധാകറിനാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കരുതി. മറ്റു പ്രചാരണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും യെദ്യൂരപ്പ ക്യാമ്പ് അറിയിച്ചു.

അതേ സമയം പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളില്‍ അസന്തുഷ്ടനായ സുധാകര്‍ ഇതുവരെ പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.

Content Highlights: Discord Emerges Between Karnataka CM Yediyurappa and Ministers over Handling of Coronavirus Crisis