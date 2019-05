ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗൊയ്‌ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനപരാതിയില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തലില്‍ പ്രതികരണവുമായി പരാതിക്കാരി.

ആഭ്യന്തര സമിതിയുടെ നടപടിയില്‍ കടുത്തനിരാശയും ദുഃഖവുമുണ്ടെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമതിക്കു മുമ്പാകെ എല്ലാ തെളിവുകളും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടും നീതിയോ സംരക്ഷണമോ ലഭിച്ചില്ലായെന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അവര്‍ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം യാഥാര്‍ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തില്‍നിന്ന് നീതിയും രക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തകര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാരി പ്രതികരിച്ചു.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുന്‍ജീവനക്കാരിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്‌ക്കെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. പരാതിയും വിശദാംശങ്ങളും ചേര്‍ത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ 22 ജസ്്റ്റിസുമാര്‍ക്ക് പരാതിക്കാരി സത്യവാങ്മൂലം അയച്ചു നല്‍കിയിരുന്നു.

ഈ സത്യവാങ്മൂലം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുകയും വാര്‍ത്തയാവുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അസാധാരണ സിറ്റിങ് വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കുകയും മുഴുവന്‍ ആരോപണങ്ങളും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന രണ്ടാമത്തെ അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദിരാ ബാനര്‍ജി, ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര എന്നിവരായിരുന്നു സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതിയില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്നും സമിതിയില്‍നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി പരാതിക്കാരി രംഗത്തെത്തി. സമിതിയുടെ അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമിതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്.

യുവതിയുടെ ആരോപണം അന്വേഷിച്ചു. അതില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ പരാതി തള്ളുകയാണെന്നാണ് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ സമിതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 19നാണ് യുവതി പരാതി നല്‍കിയത്.

